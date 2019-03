© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non sono preoccupato". Cristiano Ronaldo tranquillizza i tifosi della Juventus e del Portogallo. Il campione lusitano è uscito alla mezz'ora della gara contro la Serbia, accusando un dolore alla coscia destra. Nel post-partita, il capitano del Portogallo ha però spiegato: "Conosco il mio corpo, quando uno cammina sotto la pioggia si bagna. So che tornerò entro una o due settimane".

Sulla partita.

"Penso che la squadra abbia fatto molto bene, abbiamo giocato meglio sia dell'Ucraina che della Serbia, ma quando la palla non vuole entrare non entra. Poi c'era anche il rigore non assegnato e per me era evidente. Se c'è il VAR in altre competizioni, perché non agli Europei? L'arbitro non può cambiare idea per un supervisore di linea che si trova a quaranta metri di distanza e non ha visto l'azione".