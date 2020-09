CR7 è CR101 col Portogallo. Nuno Gomes: "Sei l'orgoglio di tutti i portoghesi"

Anche l’ex centravanti del Portogallo Nuno Gomes attraverso l’account Twitter della FIFA ha voluto congratularsi con l’ex compagno Cristiano Ronaldo che nella giornata di ieri ha scritto un’altra pagina di storia portando a 101 le sue reti con la maglia della Nazionale e avvicinando il record assoluto – in campo maschile – di Ali Daei capace di segnare 109 gol con la maglia dell’Iran nella sua carriera. “Voglio mandarti un grande abbraccio e congratularmi con te per aver raggiunto i 100 gol in Nazionale. - le parole dell’ex Fiorentina - È stato un piacere essere stato un tuo compagno di squadra. Sei l’orgoglio di tutti i portoghesi”.

🗣️ "I want to send you a big hug, and give my congratulations, on reaching 100 goals on national team duty. It was a pleasure to have been your team-mate, and you're the pride of all Portuguese."

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 8, 2020