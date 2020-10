CR7 è guarito e scalpita già per lo Spezia: in forma e sempre asintomatico negli ultimi 19 giorni

"Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".

La notizia che tutti i tifosi della Juventus, e il mondo dello sport più in generale, aspettavano ormai da giorni è finalmente arrivata: CR7 è guarito dal Coronavirus. Il campione portoghese si è messo definitivamente alle spalle i quasi 20 giorni di isolamento che avevano fatto seguito alla sua positività al tampone durante gli impegni con la Nazionale e, come raccolto da TMW attraverso fonti a lui molto vicine, scalpita per essere in campo già nel prossimo turno di Serie A.

Cristiano ha dovuto saltare, causa COVID-19, le due sfide di campionato con Crotone e Verona e le altrettante di Champions League contro Dinamo Kiev e, soprattutto, Barcellona. Adesso, però, è pronto e determinato a tornare protagonista a suon di gol e assist. Nelle prossime ore riprenderà ad allenarsi coi suoi compagni di squadra e domenica, a Cesena contro lo Spezia, farà di tutto per essere fin da subito decisivo.

Cristiano Ronaldo fa sapere infatti di sentirsi benissimo, di non aver avuto - fortunatamente - nessun sintomo legato al contagio durante questo periodo di quarantena e di essere quindi più che preparato, fisicamente e psicologicamente, per riniziare a trascinare una Juventus che ha tremendamente bisogno di lui per risollevarsi dopo un periodo non semplice. CR7 is back...