"Giocano con la tua dignità". Ospite di Good Morning Britain, trasmissione di punta della rete televisiva britannica ITV, Cristiano Ronaldo torna a parlare delle accuse di stupro nei suoi confronti: "È difficile, hai una compagna, una famiglia, dei bambini. Quando giocano con la tua onestà è brutto, è duro. Ricordo un giorno in cui ero a casa, facevo zapping con la mia compagna. Parlavano di me, ho sentito i ragazzi scendere le scale e ho dovuto cambiare canale. Mi sentivo in imbarazzo, ho soltato potuto cambiare il canale per evitare che Cristiano Jr. sentisse che parlavano male di suo padre".

‘I felt embarrassed.’

Cristiano Ronaldo opens up to @piersmorgan about the shame he felt when he was accused of rape.

