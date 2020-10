CR7 guarito dal Covid, Pirlo: "Sta bene e viene a Cesena. Allenarsi a casa però non è lo stesso"

vedi letture

Mister Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, ha rassicurato il mondo Juve sulle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo senza confermarne però la presenza dal 1' a Cesena: "È andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Cristiano sta bene e parte con la squadra. Non credo che scenda in campo dall'inizio, ma per noi è già importante averlo. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo", le dichiarazioni del tecnico bianconero.