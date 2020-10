live Juventus, Pirlo: "Ronaldo parte con la squadra. Anche secondo tampone negativo"

13:40 - Andrea Pirlo presenta Spezia-Juventus, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, in programma domani pomeriggio alle 15 all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero, prevista per le ore 14, in diretta.

14:02 - Andrea Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Come ha trovato Ronaldo? Giocherà?

"Sì è andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Questa mattina si è allenato individualmente, ha voglia di rimettersi con i compagni. Il ragazzo sta bene e partirà con la squadra. Non credo che parta dall'inizio, per noi è importante averlo già con noi. Vedremo come starà domani e in settimana. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo".

A che punto è il rientro di De Ligt?

"De Ligt purtroppo deve aspettare ancora una settimana, l'ortopedico ha chiesto ancora una settimana di stop. Sta andando tutto bene, fin troppo bene, si allena con noi ma servono ancora dei giorni per essere sicuri".

Come sta Bonucci?

"Bonucci ci sarà, ieri ha lavorato a parte e oggi con la squadra ma ci sarà. Chiellini non è ancora disponibile e non sarà convocato, sta proseguendo il suo lavoro di recupero e resterà qui a lavorare".

Che partita sarà con lo Spezia?

"Sarà una partita difficile ma che bisogna da vincere. Come lo è stato a Crotone, giochiamo contro una neopromossa che sta facendo bene. Conosco bene il loro allenatore perché abbiamo fatto il corso insieme quindi so come vuole far giocare la sua squadra. Serve una bella partita per cercare di prendere punti, per il nostro percorso e per avere un po' più di positività rispetto alle ultime giornate".

Manca un po' di solidità quando non siete in possesso?

"Ne manca un po' nel recupero della palla, nella fase difensiva siamo la squadra che ha subito meno dopo il Napoli. Facendo un gioco offensivo è normale avere dei rischi in più in fase difensiva e che si possa subire qualche occasione in più. Bisogna però proseguire su questa strada e migliorare giorno costantemente per trovare l'assetto migliore".

Serve qualcosa dal punto di vista tattico per migliorare il centrocampo?

"Ci vuole l'amalgama fra giocatori nuovi e che hanno giocato poco insieme, ci vuole tempo per capirsi e trovarsi. Sulla riaggressione stiamo lavorando, deve scattare nella testa che appena perdiamo la palla si deve andare forte sul recupero perché aiuta il lavoro di difensori e centrocampisti. Ma serve tempo".

In attacco qualcuno deve recuperare?

"Qualcuno ha fatto tante partite e deve recuperare. Ramsey ad esempio non è ancora al meglio dopo una botta subita a Kiev ma viene con noi. Altri dovrebbero riposare perché hanno giocato tanto ultimamente ma in questo momento devono giocare per forza".

Quanto è difficile costruire e ottenere risultati?

"Vanno di pari passo. Su poco più di due mesi che sono qui, ho allenato 22/23 giorni con un mese di Nazionale. Di tutto il tempo che c'è stato abbiamo avuto poco a disposizione i giocatori e neanche avendoli tutti. Normale che manchi un po' di fluidità. Siamo contenti non dei risultati ma dell'approccio dei giocatori e della voglia che hanno dimostrato di volersi mettere a disposizione".

Sorpreso dalle pressioni?

"Non non sono sorpreso. Ho giocato per vent'anni e so cosa vuol dire stare sotto la luce dei riflettori. Mi viene anzi da fare sempre meglio e fare quello che ho in testa. Quello che succede e quello che si può dire sui giornali va di pari passo con quello che succede in campo.. Io sono tranquillo e continuerò a fare il mio lavoro".

Per Dybala è solo questione fisica o c'è anche qualcosa di psicologico?

"No è solo una questione fisica. L'ho sempre detto che non era al massimo, la prima la fai sempre bene poi le altre fai un po' di fatica perché ti arriva un po' di stanchezza. Deve solo allenarsi, recuperare il massimo della forma e trovare il ritmo, quando uno va in campo non pensa a questioni di rinnovo o cose simili. Lui ha in mente solo questo".

14:12 - Termina ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.