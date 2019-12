CR7, il volo di oggi è quasi un record: nel 2013 arrivò a 2,93 metri

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Cristiano Ronaldo da record, o quasi. In qualsiasi sport per alieni faccia il campione portoghese della Juventus. Lo stacco di oggi, arrivato a 2,56 metri e che ha portato CR7 a segnare il 2-1 alla Sampdoria, è infatti il secondo più alto nella storia personale del lusitano. Il primato resta infatti datato 13 febbraio 2013, quando un clamoroso salto a 2,93 metri portò Ronaldo a segnare l'1-1 in Champions League con la maglia del Real Madrid contro il Manchester United.