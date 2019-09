"CR7 in dubbio per Brescia". Come è andata la Juventus senza Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cristiano Ronaldo ha un lieve affaticamento". In dubbio per domani, dunque, il portoghese salterebbe la prima gara stagionale con la maglia della Juventus. E nella scorsa come è andata? Una sola volta in Champions, sette in Serie A. Il riassunto? Meglio averlo che non, uno come CR7...

Champions League Cristiano Ronaldo ha saltato solo una partita in Champions League, dopo il rosso comminatogli contro il Valencia. Fu la gara contro lo Young Boys, non certo il più probante dei compiti: 3-0 per i bianconeri, tripletta di Paulo Dybala.

Serie A Sette partite senza Cristiano Ronaldo in campo, quattro vittorie e ben tre sconfitte per la Juventus. Tre delle quattro totali, tra cui l'ultima passerella contro la Sampdoria a Genova. E i marcatori? Il migliore fu Moise Kean, sei reti, poi Paulo Dybala a quattro. Senza CR7 hanno poi segnato soltanto Emre Can, Blaise Matuidi e Leonardo Bonucci.

Partite e marcatori

Juventus-Young Boys 3-0 (Paulo Dybala, Paulo Dybala, Paulo Dybala)

Juventus-Udinese 4-1 (Moise Kean, Moise Kean, Emre Can, Blaise Matuidi)

Genoa-Juventus 2-0

Juventus-Empoli 1-0 (Moise Kean)

Cagliari-Juventus 0-2 (Leonardo Bonucci, Moise Kean)

Juventus-Milan 2-1 (Paulo Dybala, Moise Kean)

SPAL-Juventus 2-1 (Moise Kean)

Sampdoria-Juventus 2-0