CR7 out, Allegri: "Non sono un dittatore, ci siamo confrontati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, dopo aver annunciato in apertura l'esclusione di Cristiano Ronaldo, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha spiegato la scelta di tenere fuori CR7 per il match di Marassi contro il Genoa: "All'interno di una squadra l'allenatore non è un dittatore. Parla e si confronta, lui fisicamente è ok ma ha 34 anni e quest'anno ha giocato tantissime partite. In campionato, ha giocato molto più quest'anno rispetto allo scorso perché in questa stagione solo adesso ha deciso di rientrare in nazionale. Ieri gliel'ho detto e ha condiviso la mia scelta. Ma questo ragionamento non lo faccio solo con lui, lo faccio con tutti".