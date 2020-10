CR7 positivo al Covid-19, Ruben Dias: "Fa parte del gioco, purtroppo"

Compagno di Nazionale di Cristiano Ronaldo, positivo al Covid-19, Ruben Dias ha parlato dell'assenza di Cristiano Ronaldo "Ovviamente non sono fattori positivi, non è qualcosa che vuoi che accada, ma visto il contesto fa parte del gioco, purtroppo. Devi sapere come affrontarlo e siamo preparati a tutto. Questa situazione va avanti da molto tempo, ma anche per questo abbiamo già imparato a conviverci".