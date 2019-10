CR7 salva la Juve. 2-1 in extremis, Genoa ko e primato in classifica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Genoa 2-1 (36' Bonucci, 40' Kouame, 90+6' Cristiano Ronaldo)

La Juventus ottiene un successo clamoroso contro il Genoa all'ultimo minuto utile grazie alla sua stella Cristiano Ronaldo, bravo a trasformare il rigore decisivo assegnato dall'arbitro Giua. Nel primo tempo vantaggio bianconero con Leonardo Bonucci, pareggio ligure con Christian Kouame.

LE FORMAZIONI - Maurizio Sarri conferma le indicazioni della vigilia e schiera Rugani al fianco di Bonucci al centro della difesa. Sulla sinistra ancora Alex Sandro, a destra ancora Cuadrado. La postazione da regista ospita per l'occasione Bentancur, davanti Bernardeschi a sostegno di Dybala e Ronaldo. Nel Genoa di Thiago Motta spazio al 4-2-3-1 che diventa un 4-4-2 molto corto in fase di non possesso. Kouame, Agudelo e Pandev si piazzano alle spalle di Pinamonti, qualche metro più indietro Schone e Cassata.

BONUCCI ROMPE L'EQUILIBRIO - A inizio partita ritmi lenti e fase di studio prolungata, con la Juve che si fa vedere con un paio di belle conclusioni da fuori di Paulo Dybala. Al 34' la Joya spreca una clamorosa occasione a tu per tu con Radu, bravo nella circostanza. Ma il portiere del Grifone diventa protagonista in negativo sul vantaggio bianconero: angolo di Bentancur, testa di Bonucci e rete dell'1-0, con la complicità come detto di Radu non propriamente impeccabile nell'uscita.

GOLLONZO KOUAME - Il Genoa non pare risentire particolarmente dello svantaggio e al 39' si fa vedere con una bella punizione di Schone parata da Buffon. Un minuto dopo però ecco il pareggio nel modo più fortunoso possibile: Alex Sandro perde un bruttissimo pallone al limite dell'area, col pallone che arriva sui piedi di Kouame. L'11 del Grifone calcia di destro, ma il pallone sbatte sul piede d'appoggio e cambia completamente traiettoria, mandando a vuoto Buffon. E dopo una manciata di minuti l'arbitro Giua manda tutti nello spogliatoio sul risultato di 1-1.

GENOA IN 10 A INIZIO RIPRESA - La ripresa si apre con un Genoa pimpante e propositivo, ma Francesco Cassata complica la gara dei suoi facendosi espellere al 50' per trattenuta ingenua su Dybala a centrocampo (dopo l'ammonizione rimediata al 3' minuto).

LA JUVE SPINGE, IL GENOA REGGE - Nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Thiago Motta regge alla pressione bianconera, anche se la squadra di Sarri ci mette tanto di suo nello sbagliare almeno 5-6 palle gol importanti: CR7, Dybala e Bernardeschi ci provano da fuori, ma Radu è attento in tutte le circostanze. Fra il 74' e il 78' Cristiano Ronaldo ancora protagonista in negativo, con due errori clamorosi di testa da pochi metri dalla porta di Radu. Nel mezzo altri tentativi da fuori ben controllati dal numero 1 del Genoa da parte di Bernardeschi e del neo entrato Douglas Costa.

IL VAR TOGLIE, IL VAR DA' (A CR7) - Al 92esimo altro colpo di scena, dopo che la Juventus resta in 10 per l'espulsione del subentrato Adrien Rabiot. L'arbitro Giua prima convalida e poi annulla su segnalazione del VAR il vantaggio bianconero firmato CR7. Ma i bianconeri ci credono e trovano il clamoroso vantaggio finale ancora col portoghese, freddissimo su rigore assegnato per fallo di Sanabria sul 7 bianconero. Radu intuisce, ma il tiro è angolato e si insacca alle sue spalle, portando il risultato sul 2-1. E dopo una manciata di secondi l'arbitro fischia la fine, con la Juve che vince e sale nuovamente in testa alla classifica di Serie A.