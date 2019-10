Juve-Genoa, i voti ai tecnici: Sarri deve lavorare. Bene le idee di Motta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Genoa 2-1 (36' Bonucci, 40' Kouame, 90+6' Cristiano Ronaldo)

Una vittoria soffertissima, e forse anche per questo di fondamentale importanza per la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri trovano il successo in extremis grazie all'uomo simbolo, ovvero Cristiano Ronaldo, bravo a freddare Radu con un rigore al 96'. I 3 punti odierni consentono ai bianconeri di scavalcare nuovamente l'Inter in testa alla classifica.

MAURIZIO SARRI 6 - La sua Juventus vince pur con le assenze di Szczesny, De Ligt, Pjanic e Higuain. E questa è la notizia positiva. Ma sul piano del gioco c'è tantissimo da lavorare e ancora di più da migliorare. La squadra gioca sotto ritmo per larghi tratti della gara ma ha comunque il merito di crederci fino all'ultimissimo secondo utile.

THIAGO MOTTA 6,5 - Il suo Genoa è un bel Genoa. Dopo il successo all'esordio sulla panchina del Grifone, schiera la sua squadra con un 4-2-3-1 incentrato sulla voglia di giocarsela anche allo Stadium e così è, col Genoa che per 95 minuti se la gioca alla pari coi bianconeri nonostante l'espulsione di Cassata al 50'. Una piacevole conferma dopo il successo sul Brescia.