© foto di Insidefoto/Image Sport

"Cristiano sta facendo di tutto per esserci contro l'Ajax, la Champions è la sua competizione. Noi non gli abbiamo messo nessuna fretta, ma siamo positivi". Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, poco prima della sfida di campionato col Milan, ha parlato a Sky Sport anche della corsa contro il tempo di Cristiano Ronaldo verso l'andata dei quarti di finale di Champions con l'Ajax, in programma mercoledì prossimo. "CR7 vorrebbe giocare sempre, sarebbe voluto scendere in campo già oggi contro il Milan e lo abbiamo dovuto frenare", le parole del numero due bianconero.