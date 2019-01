© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore ventiduenne Anton Kresic potrebbe presto cambiare maglia. Il Carpi è infatti in pressing per il classe '96 di Dieburg, Germania. Ora in prestito alla Cremonese, dovrebbe risolvere l'accordo coi grigiorossi, tornare all'Atalanta e andare in Emilia. Accordo vicinissimo, a breve potrebbe arrivare la fumata bianca.