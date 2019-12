Crescita ricavi ultimo decennio: boom PSG. Juve prima di A, Milan male

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quali sono le squadre che, in termini di ricavi economici, sono cresciute maggiormente nel corso del decennio che sta per concludersi? A questa domanda ha risposto Calcio e Finanza, partendo appunto dai ricavi (escludendo le plusvalenze sulle vendite dei calciatori) del 2010 per arrivare a quelli di quest'anno. E senza troppe sorprese le squadre che hanno maggiormente aumentato i propri introiti in questo lasso di tempo sono il PSG (+671,2%) ed il Manchester City (297,2%) seguiti al terzo posto dall'Atletico Madrid (212,9%). La prima italiana è la Juventus con un +105,9%, seguita da Roma (69,9%), Inter (49,6%) e Lazio (37,4%). L'unica nota dolente riguarda il Milan, che per colpa dei recenti risultati sportivi in Italia e in Europa risulta essere in perdita con un -5,1%.

I ricavi del 2010:

Real Madrid 442,3 milioni di euro

Barcellona 389,3 milioni di euro

Manchester United 334,2 milioni di euro

Bayern Monaco 284,8 milioni di euro

Inter 249,5 milioni di euro

Milan 227,2 milioni di euro

Juventus 225,5 milioni di euro

Manchester City 152,8 milioni di euro

Roma 137,0 milioni di euro

Atletico Madrid 124,5 milioni di euro

Lazio 89,3 milioni di euro

PSG 82,7 milioni di euro

I ricavi del 2019:

Barcellona 835,6 milioni di euro

Real Madrid 741,3 milioni di euro

Manchester United 711,3 milioni di euro

PSG 637,8 milioni di euro

Bayern Monaco 625,5 milioni di euro

Manchester City 606,9 milioni di euro

Juventus 464,3 milioni di euro

Altetico Madrid 389,6 milioni di euro

Inter 373,2 milioni di euro

Roma 232,8 milioni di euro

Milan 215,5 milioni di euro

Lazio 122,7 milioni di euro