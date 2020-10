Cristiano Ronaldo è negativo e pronto al rientro. La giornata e le sensazioni verso lo Spezia

“Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. Con queste parole la Juventus ha reso nota, attraverso un comunicato ufficiale, la guarigione di Cristiano Ronaldo nella serata di ieri. La notizia della settimana, del mese, che tutto l’ambiente bianconero attendeva con frenesia. Ironia della sorte, due giorni dopo la tanto attesa sfida contro il rivale di sempre Leo Messi che, con il suo Barcellona, ha superato piuttosto agilmente la Vecchia Signora all’Allianz Stadium. E adesso CR7, dopo la positività riscontrata lo scorso 13 ottobre nel ritiro del Portogallo e il viaggio di rientro a Torino con aeroambulanza del giorno successivo, ha finalmente esaurito i giorni di isolamento nella sua dimora della collina torinese e può rimettersi a disposizione di Andrea Pirlo.

IL SABATO DI CRISTIANO - Sarà una giornata particolarmente intensa per Cristiano Ronaldo in vista della sfida in programma domani pomeriggio alle 15 all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena contro lo Spezia. Il tampone negativo di ieri ha riscontrato la negatività dell’asso portoghese alla quale, per ritornare in campo, deve susseguire una visita di idoneità sportiva che l’atleta in questione deve superare. Toccherà oggi a Ronaldo completare l’iter per poi, successivamente, rimettersi in moto sui terreni del Training Center della Continassa con ogni probabilità in forma individuale in attesa di un secondo tampone negativo che gli darebbe il definitivo via libera al ritorno in gruppo con vista sullo Spezia e sul ritorno in campo. Con tutto lo staff tecnico che sorride ritrovando colui che è, per eccellenza, un risolutore di problemi e situazioni complicate.

VERSO LO SPEZIA - La sensazione, molto forte, è che superati i test Cristiano Ronaldo non solo partirà con il resto dei compagni verso l’Emilia-Romagna ma lo farà anche per giocare dal primo minuto. L’assenza dai lavori con il resto della squadra difficilmente potrà essere un ostacolo nella corsa alla titolarità di CR7. La forma fisica d’altronde è stata mantenuta ad alti livelli nel corso delle settimane di isolamento nella villa che dispone di ampi spazi, piscina e attrezzature ad hoc per l’asso portoghese. Il percorso della giornata è chiaro e diretto verso il rientro a pieno regime di Cristiano Ronaldo. Che è guarito e che ha tanta voglia, e finalmente è pronto, a riprendersi quella che è la sua Juve.