Cristiano Ronaldo: "I 700 gol? Non ci penso più, sono già il passato"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

CR7. Anzi. CR700. Cristiano Ronaldo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lokomotiv Mosca, parlando anche del record di 700 reti tagliato di recente. E il portoghese ha già confessato di guardare già oltre. "Non ci penso più, ora voglio aiutare la squadra col mio contributo, a vincere trofei. I trofei individuali sono belli ma non sono la ragione principale. Sono orgoglioso di aver segnato 700 gol ma la priorità è vincere. I record arrivano in modo naturale".