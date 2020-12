Cristiano Ronaldo raggiunge quota 750 gol, Casillas lo sfida: "Solo 750? Puoi fare di meglio"

Cristiano Ronaldo è sempre più nella storia. Il campione della Juventus, con la rete segnata ieri sera contro la Dinamo Kiev, ha raggiunto quota 750 gol in carriera fra squadre di club e Nazionale maggiore portoghese. Un traguardo su cui il suo ex compagno al Real Madrid, Iker Casillas, ha scherzato così su Twitter: "Solo 750? Puoi fare di meglio", il messaggio dell'ex portiere spagnolo a CR7.

Una sfida, seppur ironica, che Cristiano prenderà però sicuramente alla lettera. Il gol numero 751, infatti, è già nel mirino.



Only 750? You can do better!! 😏 https://t.co/7UecYADeXe

— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 3, 2020