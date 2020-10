Cristoforo saluta la Fiorentina: "Grazie a tutti, mi avete fatto sentire a casa"

Lungo post di saluti per il centrocampista Sebastian Cristoforo, passato al Girona nel corso del mercato estivo dopo essersi svincolato dalla Fiorentina. Questo il post dell'uruguagio sul suo profilo Instagram: "Oggi tocca a me dire addio al club che ha aperto le mie porte in tutti questi anni, che mi ha aiutato a crescere e a farmi sentire sempre a casa. Per ringraziare il gruppo umano con cui sto lavorando, miei compagni di squadra e funzionari. Prendo ricordi e persone nel mio cuore per sempre".