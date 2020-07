Crotone in Serie A! Cordaz: "Il gruppo alla base del successo. Una dedica? Ovvio, a Sergio"

Attraverso il profilo Instagram del Crotone arrivano alcune brevi dichiarazioni di Alex Cordaz, capitano del club neopromosso in Serie A: "Abbiamo costruito una cosa veramente bella e siamo orgoglioso. Sono orgoglioso della squadra, della società e dei compagni. E' stato tutto perfetto. Il gruppo è il centro di tutto e a Crotone ci siamo sempre basati sul collettivo. E' il nostro valore aggiunto. La stagione? Dovevamo essere protagonisti e lo siamo stati. Nonostante non sia facile in una Serie B competitiva e piena di squadre che investono. Spendere non vuol dire riuscire ma noi siamo stati in grado di farcela, sopportando le pressioni. Un plauso va a tutti quanti. La dedica? E' ovvia, a Sergio (il preparatore atletico della prima squadra scomparso nei mesi scorsi, ndr), è una parte di noi e rimarrà sempre così"