Crotone, Junior Messias sfida la Lazio: "Biancocelesti forti, ma ci manca poco per vincere"

vedi letture

L'attaccante del Crotone, Junior Messias, ha presentato così la sfida in programma sabato prossimo contro la Lazio ai microfoni di FCTV: "Dobbiamo prepararci al meglio. Arriviamo da un buon pareggio col Torino, la sosta serve a mettere benzina nelle gambe per farci trovare pronti nelle prossime gare".

Quali differenze ha riscontrato nel passaggio dalla Serie B alla A?

"Mi sto adattando molto bene, gli avversari sono molto più forti tecnicamente e tatticamente. Il campionato di A è ovviamente più difficile, ma io mi sto inserendo nel modo giusto".

Che pensa della Lazio?

"Affrontiamo una squadra importante. Noi dovremo fare il nostro lavoro e metterci quel qualcosa in più per ottenere una vittoria. La Lazio è forte, ha lottato fino alla fine per lo Scudetto dello scorso anno, ma noi vogliamo continuare a crescere. Ci manca poco per vincere".

Quanto sarà importante il fattore campo?

"Lo è molto già oggi, a Crotone stiamo facendo bene e dobbiamo continuare ad approfittare del nostro stadio per fare più punti possibile".