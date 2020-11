Crotone-Lazio 0-1 al 45'. Decide il gol di testa di Immobile. Calabresi comunque pericolosi

A Crotone incredibilmente si gioca. Nel diluvio che ha stravolto la Calabria nelle ultime ore la Serie A manda in campo la formazione di Giovanni Stroppa contro la Lazio andando contro al buon senso che avrebbe dovuto portare al rinvio del match. Così non è e le due squadre scendono in campo con i biancocelesti che schierano subito dal 1’ Immobile e Luis Alberto. Difesa rinnovata, invece per i padroni di casa con Cuomo a sinistra, mentre in attacco spazio alla coppia Simy-Messias.

Lazio che si fa subito aggressiva nonostante il vento e la pioggia forte. Il campo però è allentato, col pallone che non fa scorrere il pallone normalmente. Ambo le squadre tentano il gioco con la sfera rasoterra, soprattutto sulle corsie esterne dove sembra che l’acqua dia meno problemi. Al 6’ occasionissima per la Lazio con Cordaz che gestisce male un pallone fuori dall’area, complice l’acqua presente sul terreno, servendo involontariamente Immobile che manca lo specchio della porta completamente sguarnita. Al 10’ altra occasione per gli uomini di Simone Inzaghi su calcio piazzato di Correa dai 20 metri. Palla alta sopra la traversa di Cordaz. Tre minuti dopo è il Crotone a creare la prima occasione pericolosa con Simy che sfrutta un cross dalla destra di Benali. Il nigeriano ha fatto valere il fisico su Patric anticipandolo di piede e mandando il pallone fuori di un soffio. Ancora Lazio al 15’: cross dalla trequarti destra di Patric per Luis Alberto che in corsa centra il pallone di testa non riuscendo però ad angolarlo. Cordaz controlla in presa bassa. Al 21’ Lazio in vantaggio con Ciro Immobile che di testa finalizza un’azione dalla destra con un cross di Parolo dalla trequarti e l’ex Torino che insacca alle spalle dell’estremo calabrese.

La metà della prima frazione, poi, passa con un gioco molto confusionario da parte di tutte e due le squadre, con la Lazio che ha comunque avuto maggiormente il controllo del pallone. Crotone che invece ha provato a farsi avanti con occasioni di rimessa spesso rese vane dal terreno allentato. Al 36’ altra combinazione Immobile-Parolo, questa volta col centravanti in veste di rifinitore per il compagno. Conclusione del 16 biancocelesti e Cordaz che devia in angolo. Al 42’ ancora un’occasione con Fares che corregge in porta un cross dalla destra: miracolo di Cordaz che di piede sventa il pericolo. La frazione si chiude praticamente qui con le squadre che vanno negli spogliatoi.