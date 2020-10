Crotone, Messias: "Serve una partita di carattere per portare punti a casa"

Primo gol in Serie A scorsa giornata per Junior Messias che proverà ad essere protagonista anche con l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro i nerazzurri. "Oggi giochiamo in casa e dobbiamo fare una partita di carattere per portare i punti a casa, le prestazioni ci sono ma manca sempre il risultato. Questa settimana abbiamo avuto poco tempo per lavorare, lavoriamo sempre sulle nostre giocate".