Crotone, per evitare la retrocessione serve un immediato cambio di passo

vedi letture

Due punti in otto partite. Questo il (magro) bottino del Crotone nella prima parte di stagione. Troppo poco per una squadra che ha come obiettivo quello di una “salvezza tranquilla”, anche perché le altre due neopromosse, Spezia e Benevento, stanno viaggiando a ritmi decisamente diversi rispetto ai pitagorici. Che adesso sono obbligati a cambiare marcia, a partire dalla gara di domenica prossima a Bologna. Serve la prima vittoria, ma più se ne parla più sembra allontanarsi. Contro la Lazio, nonostante un campo ai limiti della praticabilità che in certo senso avrebbe potuto “azzerare” la differenza tecnica, il Crotone non è mai stato veramente in partita, a parte i primi dieci minuti in cui comunque ha rischiato di andare sotto per le solite leggerezze difensive. I biancocelesti sono stati magnanimi la prima volta, non la seconda con Ciro Immobile, uno al quale non puoi concedere proprio nulla. La retroguardia pitagorica ha concesso il bis nella ripresa, ci ha pensato Correa questa volta a chiudere una gara già dominata dalla truppa di Inzaghi. Deve rimboccarsi le maniche il Crotone, perché al netto delle parole i problemi continuano a rimanere sempre gli stessi. Se poi inizia a mancare qualche giocatore importante allora tutto diventa più difficile, soprattutto adesso. Domenica con il Bologna di certo non sarà la gara decisiva per il cammino dei rossoblù, ma potrà dire molto sul futuro dei calabresi. Non è più il tempo di accontentarsi delle prestazioni: Stroppa e i suoi ragazzi devono avere un cambio di passo per non vanificare tutti gli sforzi della scorsa stagione.