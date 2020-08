Crotone, R. Vrenna: "Stiamo lavorando, ma non sarà facile in una Serie A fatta di campioni"

vedi letture

Anche il direttore generale Raffaele Vrenna, ospite di Sky, parla delle trattativa che il Crotone sta mettendo in piedi per farsi trovare pronto alla Serie A: “Il mercato sta vivendo un po’ una fase di stallo, non è facile piazzare colpi. Noi in ogni caso stiamo lavorando senza sosta da tre settimane e speriamo di poter completare il prima possibile la rosa da consegnare al mister. Penso che rispetto alle stagioni in cui abbiamo disputato la Serie A sarà un campionato difficile, sono arrivati grandi campioni come Lukaku e Cristiano Ronaldo e ne arriveranno ancora tanti altri. La lotta salvezza sarà sempre più difficile”.