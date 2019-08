© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 21.00 scenderà in campo la Sampdoria che sarà ospite del Crotone per il terzo turno di Coppa Italia. 3-5-2 per Stroppa che punta su Messias e Simy in attacco, mentre Di Francesco risponde con un 4-3-3 con il tridente formato da Ramirez, Quagliarella e Caprari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Gigliotti, Bellodi; Rutten, Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.



SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco.