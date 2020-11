Crotone, Stroppa: "Buona prestazione con il Torino, finalmente non abbiamo subito gol"

Si è mostrato abbastanza soddisfatto Giovanni Stroppa al termine della gara pareggiata a Torino dalla sua squadra. Tra le note positive ci sono sicuramente il primo punto conquistato in trasferta e l'aver mantenuto, per la prima volta, la rete inviolata. “Finalmente – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky - finiamo una partita senza prendere gol e questa è una cosa molto importante, soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora. Ci manca qualcosa negli ultimi venti o trenta metri, ma al di là di questo penso che la squadra abbia fatto una prestazione importante”. Sulla partita di Magallan, protagonista di un duello d'altri tempi con Belotti, ha aggiunto: “In difesa hanno lavorato bene tutti. Molto dipendeva dalla posizione di Belotti, nei duelli aerei e anche in quelli palla a terra Magallan si è comportato molto bene, così come gli altri ragazzi. La sostituzione immediata di Siligardi? E' nata per l'espulsione di Luperto, se avesse avuto nelle corde il fatto di poter fare la mezzala l'avrei tenuto, gli ho chiesto scusa, ma è stata una scelta dettata da forze di causa maggiore”.