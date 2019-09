Cuadrado è l'uomo in più. A breve incontro con la Juve per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno degli uomini copertina odierni della Juventus è senza dubbio Juan Cuadrado, autore del gol del momentaneo vantaggio ieri sera contro l'Atletico Madrid. In estate sono state tante le voci di mercato, ma lui non ha mai perso la certezza di voler restare in bianconero. Tanto che ora vuole fortemente il rinnovo di un contratto attualmente in scadenza la prossima estate. A breve, secondo la Gazzetta dello Sport, è previsto l'incontro fra il club e il suo entourage per parlare del prolungamento.