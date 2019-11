© foto di Imago/Image Sport

"Che bello vederti di nuovo, panita mio". Questo il post, con tanto di foto insieme a Paul Pogba, di Juan Cuadrado, con i due ex compagni che si sono sfidati in una partita di beneficenza svolta negli Stati Uniti, e subito i tifosi della Juventus si sono scatenati nei commenti, chiedendo al colombiano di riportare il francese a Torino. A breve Juve e Manchester United si incontreranno per parlare di Mandzukic e chissà che non si parli anche del centrocampista transalpino.