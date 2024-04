Inter, Cuadrado rompe il silenzio: "Mi manca giocare, tornerò presto"

Soltanto sette presenze in stagione con l'Inter prima dell'operazione, non scende in campo dalla gara di dicembre contro l'Udinese e dopo cinque mesi il laterale colombiano Juan Cuadrado ha postato sui social una foto in maglia nerazzurra annunciando che tornerà presto.

"Mi manca fare ciò per cui Dio mi ha progettato, ma con fede tornerò presto", ha scritto l'ex Juventus arrivato all'Inter la scorsa estate.