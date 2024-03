Cuadrado sorride, tra 10-15 giorni in gruppo. Ad aprile tornerà tra i convocati dell'Inter

Juan Cuadrado vede la luce in fondo al tunnel. Tra dieci-quindici giorni - sottolinea l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport - il colombiano tornerà ad allenarsi con i compagni e poi, entro la prima metà di aprile, sarà nuovamente inserito da Inzaghi nell'elenco dei convocati. Cuadrado sta svolgendo la fase di riatletizzazione sul campo e ormai da due-tre settimane, i tempi del protocollo di riabilitazione e riatletizzazione sono stati finora pienamente rispettati e Inzaghi potrebbe convocarlo per la sfida a Udine (8 aprile) o in casa contro il Cagliari (14 aprile).

Inizialmente il colombiano si è sottoposto a terapie fisiche per il recupero delle funzioni articolari, poi è passato al recupero del tono muscolare, mentre adesso si sta concentrando, come detto, sulla condizione atletica. Così potrà definitivamente lasciarsi alle spalle il serio infortunio al tendine d'Achille sinistro che ha costretto lui a operarsi (lo scorso 20 dicembre, in Finlandia) e il club di viale della Liberazione ad acquistare come sostituto per la corsia di destra il canadese Buchanan.