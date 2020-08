Cucurella sfida l'Inter: "Abbiamo già battuto l'Ajax... Futuro? Sono felice al Getafe"

Marc Cucurella è stato uno dei grandi protagonisti dell'ottima stagione del Getafe. L'esterno mancino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro l'Inter in programma mercoledì sera: "Se la partita contro l'Inter dovesse andare bene raggiungeremmo qualcosa di storico per questo club. Queste settimane ci sono servite per preparare la partita, poi ci siamo riposati per qualche giorno. Abbiamo lavorato bene, andremo lì con le migliori intenzioni e cercheremo di vincere la partita.

Inter sorteggio più difficile che potesse capitare?

"Ci sono grandi squadre, lo United per esempio... ci è toccata una squadra dura, lo sappiamo ma vogliamo giocare il nostro calcio e portare la sfida sui binari che preferiamo, proprio come fatto contro l'Ajax. Anche in Liga, contro Real, Barça e Atletico, abbiamo sempre fatto ottime partite. Dobbiamo sistemare dei piccoli dettagli e affrontare la sfida di mercoledì come fosse una finale. Sarà dura, loro sono una grandissima squadra ma in partita secca possiamo dire la nostra. L'Inter ha più giocatori di esperienza internazionale, ma con la voglia di fare l'impresa tutto è possibile".

L'obiettivo in vista di mercoledì sera?

"Vogliamo vincere per dedicare il passaggio alla Final Eight a tutti i tifosi, soprattutto a quelli che hanno sofferto in questo periodo. Per noi è una partita importantissima, vincere con l'Inter dopo aver eliminato l'Ajax vorrebbe dire creare maggior rispetto nei nostri confronti in vista dell'eventuale fase finale".

L'Inter è favorita?

"Non siamo favoriti e lo sappiamo, ma ci va bene così, è un ruolo in cui stiamo bene perché sappiamo che con le nostre armi possiamo far male all'Inter".

I tanti interessi su di me in vista del futuro (il suo nome è stato accostato anche a Milan e Napoli, ndr)?

"Venire qua è stata una delle migliori decisioni mai prese. Sono felice di essere qua, anche in ottica futura".