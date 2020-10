D'Ambrosio in scadenza: Inter a lavoro per il rinnovo fino al 2023. In estate respinto il Monaco

vedi letture

Inter al lavoro per prolungare il contratto di Danilo D'Ambrosio. Come riporta 'Fcinternews.it', il club nerazzurro ha avviato i contatti con l'entourage del difensore campano per sottoscrivere un nuovo accordo fino a giugno 2023, due anni in più rispetto all'attuale scadenza prevista per il prossimo 30 giugno.

In estate, il Monaco s'era fatto avanti per D'Ambrosio, ma il giocatore classe '88 non ha mai valutato la possibilità di andare via.