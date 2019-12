D'Aversa firma l'impresa e gonfia il petto: "La rivelazione siamo noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chi sta facendo meglio rispetto alle aspettative è il Cagliari e poi ci siamo noi". Roberto D'Aversa gonfia il petto dopo aver battuto il Napoli e si gode un settimo posto che solo tre mesi fa sarebbe sembrato irridente nei confronti di una squadra falcidiata dagli infortuni (oggi la gara di Cornelius è durata 17 minuti appena) e costretta a cercare sempre nuove soluzioni per sopperire agli assenti. Inglese ko, ed è esploso il danese. Fuori anche lui, ed è toccato a Kulusevski accentrarsi. Ko anche Gervinho, è stato Kucka ad alzarsi. Fuori anche lo slovacco, dopo aver deciso la sfida di Genova, ma il tecnico abruzzese non si è scomposto né ha cercato giustificazioni.

Ora però vuole i riconoscimenti: perché fare 24 punti in 16 gare con questa squadra e in queste condizioni è una impresa, non c'è altro modo per definirla. E ora tutta la Serie A si chiede cosa sarà in grado di fare questo Parma con un po' di tranquillità in più, grazie alla classifica e magari ad una "pausa" da parte della mala sorte, e magari con un mercato in grado non rinforzare ma semplicemente di allungare la panchina a disposizione del tecnico, spesso forzato a schierare tutti i giocatori a propria disposizione in un dato ruolo, senza riserve da cui "attingere". E con un altro risultato positivo nella prossima sfida casalinga contro il Brescia, sarebbe davvero difficile pensare solo a confermarsi nella Serie A 20/21...