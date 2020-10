Da Adrien Silva a Keita Balde: tutti i trasferimenti della Sampdoria

Sampdoria che si è mossa sul mercato in modo mirato, regalando negli ultimi giorni di trattative i giocatori che Claudio Ranieri aveva chiesto a gran voce. L'ultimo in ordine di tempo è il vice Audero, ovvero Letica dal Club Brugge. Prima i blucerchiati si erano mossi per rinforzare soprattutto centrocampo e attacco. In difesa, vista la mancata cessione di Colley, non è arrivato alcun rinforzo.

Le operazioni in entrata

Karlo Letica (P) (Club Brugge) DEF

Adrien Silva (C) (Leicester City) DEF

Keita Baldé (A) (Monaco) PRE

Antonio Candreva (C) (Inter) DEF

Nicola Ravaglia (P) (Cremonese) SVI

Mikkel Damsgaard (A) (Nordsjaelland) DEF

Le operazioni in uscita

Federico Bonazzoli (A) (Torino) PRE

Ronaldo Vieira (C) (Hellas Verona) PRE

Fabio Depaoli (C) (Atalanta) PRE

Leonardo Capezzi (C) (Salernitana) DEF

Vid Belec (P) (Salernitana) DEF

Julian Chabot (D) (Spezia) PRE

Nicola Murru (D) (Torino) PRE

Jeison Murillo (D) (Celta Vigo) PRE

Gianluca Caprari (A) (Benevento) PRE

Karol Linetty (C) (Torino) DEF

Lorenco Šimić (D) (Zaglebie Lubin) DEF