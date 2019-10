© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andreas Cornelius ha fatto la storia. Non solo perché i tifosi del Parma non esultavano per una tripletta di un proprio giocatore da oltre 6 anni, era il 10 marzo del 2013 quando la furia di Amauri si abbatté sul Torino. Ma anche perché raramente in Serie A un giocatore partito dalla panchina, quindi subentrato, è riuscito a mettere a segno una tripletta: la prima volta successe nel '75, quando Pietro Anastasi distrusse la Lazio con la maglia della Juve. In epoche più recenti è successo a Kevin Prince Boateng nel 2011, Lecce-Milan 3-4, mentre l'ultimo caso è quello riguardante Josip Ilicic che nel dicembre 2018 segnò 3 reti nella trasferta col Sassuolo terminata 2-6.