Da Callejon a Deulofeu, fino ad El Shaarawy. La Fiorentina si tutela in attesa di Chiesa

In attesa di schiarite - in un senso o nell'altro - sul futuro di Federico Chiesa, la Fiorentina monitora i possibili ed eventuali sostituti. I nomi - sottolinea il Corriere dello Sport - restano quelli di Jose Maria Callejon, svincolatosi dal Napoli (non ci sono ancora stati incontri ufficiali) e di Gerard Deulofeu, ex Milan in uscita dal Watford. Tra le idee più suggestive, inoltre, c'è anche quella di Stephan El Shaarawy, 27 anni che dalla Cina sta cercando di rientrare in Italia per riprendersi la maglia azzurra della Nazionale.