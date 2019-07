Da CR7 al sogno granata: Beiranvand si offre al Toro come vice-Sirigu

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’ultima idea per la porta granata arriva direttamente dall’Iran. Alireza Beiranvand, un nome che ai più non dirà assolutamente nulla: estremo difensore, classe 1992, di nazionalità iraniana e di proprietà del Persepolis. La sua notorietà è schizzata alle stelle giusto un paio d’anni fa, ora il suo nome è tornato in auge specialmente perché è stato accostato al Toro.

Rigore a Ronaldo – Ma c’è anche a chi, questo Beiranvand, non suona così nuovo: fu infatti il portiere che ipnotizzò Cristiano Ronaldo dal dischetto di Saransk. Erano i Mondiali in Russia, l’Iran sognava un clamoroso passaggio alla fase ad eliminazione diretta e l’estremo difensore riuscì a intercettare la conclusione dagli undici metri del fenomeno portoghese. Probabilmente uno dei momenti più alti della carriera di Beiranvand, che non ha mai lasciato il suo paese ma ha sempre giocato tra Nafth Teheran e Persepolis. Ora, però, l’ambizione di provare una nuova esperienza: magari in Italia, magari in serie A, magari nel Toro.

Sogno granata – Il ragazzo si sente maturo, d’altra parte però pur di vestirsi di granata è disposto a tutto. Anche a fare da vice-Sirigu, una delle necessità del club di via Arcivescovado per l’estate che rappresenta il ritorno in Europa (dopodomani l’andata della sfida contro il Debrecen). Ecco perché si è ufficialmente proposto al Toro, e ora sta aspettando una risposta dalla città della Mole. La dirigenza granata ci sta pensando, intanto come costi rientrerebbe perfettamente nei parametri del club: ha una clausola rescissoria di circa 600mila euro, la cifra che più o meno chiederebbe come ingaggio. Il Toro è la sua prima scelta, dietro ci sono Cagliari e Atalanta, le altre squadre che hanno fatto sondaggi con il Persepolis. Beiranvand sogna il Toro, in attesa di avere una risposta da via Arcivescovado. Ma è ufficialmente entrato anche lui nel cast di chi farà il secondo di Sirigu.