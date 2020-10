Da Cutrone a Tonali: ecco i 4 giocatori dell'Under 21 che potrebbero comunque giocare

Ci sarà l'Italia Under 20 ad affrontare domani la gara contro l'Irlanda Under 21 valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. A prendere questa decisione è stata la FIGC dopo che - nel corso di questo ritiro - sono state riscontrate tra i giocatori sette positività al Covid-19.

Tuttavia, al gruppo dell'Under 20 che domani scenderà in campo a Pisa potrebbero esserci quattro giocatori dell'Under 21. "La FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da COVID-19", si legge nel comunicato.