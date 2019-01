© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un rapporto stretto quello di mercato tra Genoa e Juventus. Stefano Sturaro ha fatto stamattina le visite mediche, i due club lavorano anche per Marko Pjaca, ora in prestito alla Fiorentina. E' uno dei nomi per il dopo Piatek, il precedente recente è Andrea Favilli, 5 per il prestito, 7 per il riscatto. Le parti lavorano anche per prendere dal Gornik Zabrze l'esterno Szymon Zurkowski, ricorda oggi Il Corriere dello Sport, poi per l'estate la Juve vuole Cristian Romero e segue anche Christian Kouame.