Da Higuain a Demiral: il punto di Sarri sull'infermeria alla vigilia di Udinese-Juventus

Higuain ieri era ancora nelle mani dei dottori, come Chiellini. Demiral sta piuttosto bene ma ora bisogna riportarlo alla piena efficienza fisica, è un giocatore che per dare il meglio deve stare al top fisicamente. Stiamo facendo tutto il possibile per portarlo il prima possibile alla piena efficienza prestativa". Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese sulla condizione fisica dei calciatori non al meglio fisicamente.

