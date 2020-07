Da pacco postale al rinnovo: un anno dopo, Dybala si è ripreso la Juventus

Un anno fa, di questi tempi, Paulo Dybala vedeva l'uscio della Continassa e aveva la valigia pronta. L'argentino è stato uno dei primi con cui Sarri ha parlato dopo il suo arrivo alla Juventus, ma non è un mistero che la Vecchia Signora, nell'estate 2019, avesse messo in conto la possibile cessione del suo numero 10. Lo scambio con Icardi come utopia di mercato ma anche pista esplorata, la trattativa col Manchester United e infine quella, quasi al ribasso, col Tottenham, pronto a chiudere per 70 milioni di euro. Ci è voluto il no della Joya, che a qualcuno è sembrato addirittura un pacco postale, per far sì che il suo approdo agli Spurs naufragasse in via definitiva.

Un anno dopo, Dybala vede il rinnovo. Il prolungamento fino al 2025 è sempre più vicino, entro qualche giorno può arrivare la fumata bianca. Un cambio di marcia netto, dettato dai numeri: sui 10 gol che ha segnato in questo campionato, sette volte Dybala è stato l'uomo che ha sbloccato la partita. Togliendo le castagne dal fuoco alla Vecchia Signora, che al suo mancino fatato si sta appoggiando eccome, anche in queste prime gare dopo il ritorno del pallone. Le reti stagionali sono 16: lontani ancora i risultati del 2018 (26) o del 2016 (23), ma il cambio di passo rispetto a un anno fa è piuttosto evidente. E sarà consacrato a breve: d'altra parte, per la gioia di tutti. Perché il Dybala di oggi vale molto più di 70 milioni di euro, a maggior ragione col rinnovo. Ma anche il Dybala di ieri valeva di più.