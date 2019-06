Da scemo del villaggio a 3 anni di contatti. La pretattica dietro Commisso

Pretattica, mezze verità, dichiarazioni di facciata o più semplicemente studiate ad hoc per (provare a) smuovere la situazione. Un confine labile e sottile quello che distingue questi modi di comunicare propri del mondo del calcio.

DDV e lo scemo del villaggio - Nelle scorse settimane, mancavano 3 giornate alla fine del campionato, l'oramai ex proprietario della Fiorentina Diego Della Valle si era sfogato pubblicamente contro quella parte di tifoseria che, a detta sua, contestava in modo offensivo e assolutamente non costruttivo la sua gestione. E un passaggio della sua lettera in particolare aveva fatto riflettere ambiente e addetti ai lavori: "...avevamo messo a suo tempo la società a disposizione, pronti ad aiutare in tutti i modi se qualcuno di serio si fosse presentato, ma come sapete, non si è visto nessuno, ripeto nessuno, neanche lo scemo del villaggio".

Un'affermazione figurativa che sul momento poteva voler dire tutto o niente, ma che di certo sottintendeva una mancanza totale di potenziali, seri o non seri, acquirenti.

Commisso e i tre anni di trattativa - Una manciata di secondi dopo il closing, i legali di Rocco Commisso hanno fatto circolare un comunicato con le prime dichiarazioni del magnate italo-americano. E l'attenzione di molti si è concentrata immediatamente su un passaggio ben preciso in controtendenza con lo scemo del villaggio che non si era presentato: "In questi tre anni di contatti per acquisire il club, ho maturato una profonda consapevolezza di quanto La Viola sia importante per questa città e per i suoi tifosi".

La parziale retromarcia di DDV - "Non è l'offerta migliore per noi, ma è l'offerta migliore per la Fiorentina", ha detto in queste ore Diego Della Valle in merito alla cessione della società. Lasciando intendere come in realtà, di offerte più o meno concrete, ne fossero arrivate parecchie. E togliendo definitivamente di mezzo lo scapestrato personaggio tirato in ballo nella sopracitata lettera alla città.