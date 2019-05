DDV si sfoga: "Fiorentina, non si è visto neanche lo scemo del villaggio"

© foto di Federico De Luca

"Non so come faccia mio fratello a trattenersi, è per il suo attaccamento alla Fiorentina che in tutti questi anni è stata la sua passione. Io invece non lo accetto, è una situazione assurda che è stata volutamente ingigantita da chi vuole sfasciare tutto creando un clima che serve a destabilizzare la Società e la squadra". Continuano le polemiche in casa Fiorentina, con la contestazione di una gran parte della tifoseria nei confronti della proprietà che va avanti ormai da settimane. Un nuovo capitolo, adesso, con lo sfogo di Diego Della Valle affidato ad una lunga lettera a La Nazione: "Ora sono io che voglio risposte precise e concrete. Chi grida che dobbiamo andarcene ha dimenticato che vi avevamo messo a suo tempo la Società a disposizione ma non si è visto nessuno, neanche lo scemo del villaggio".

Diego Della Valle, proprietario della Fiorentina assieme al fratello Andrea, ha poi concluso sottolineando quelli che saranno i prossimi scenari: "Mi auguro che tutti quelli che hanno messo in piedi questo casino assurdo abbiano delle soluzioni concrete da portare per il futuro della Società perché un minuto dopo la fine del campionato ci saranno molte cose che noi vogliamo affrontare con civiltà ma con assoluta chiarezza, determinazione e consapevolezza di quello che vogliamo fare".