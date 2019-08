Da Laxalt al solito Pezzella, fino a Chouiar: il punto sul mercato del Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esterno sinistro cercasi. È l'ultimo tassello che serve al Parma per chiudere un mercato interessante, fatto di giovani - da Kulusevski a Karamoh - e di conferme, come Sepe e Grassi. Più un paio di ricambi all'altezza, come Brugman e Cornelius.

LAXALT È DIFFICILE - L'uruguagio è l'ultimo oggetto di discussione, ma nell'incontro di Casa Milan - di venerdì scorso - sono sorti alcuni problemi. Prestito con obbligo di riscatto, ok, ma l'idea di Laxalt è quella di non lasciare i rossoneri, specie dopo solamente un anno in cui ha potuto giocare poco. Così ritorna di moda Giuseppe Pezzella: l'accordo c'è da tempo ma quando le cose si trascinano possono finire in mezzo anche altri discorsi, proprio come Laxalt. Vicino anche Chouiar, funambolo del Lens.

UN ALTRO CENTRALE - In difesa serve sicuramente un altro rinforzo: Bastoni è tornato all'Inter, i titolari sono Gagliolo e Bruno Alves - che comunque ha 37 primavere sulle spalle - più Dermaku come terza scelta. O Iacoponi, se dirottato, ma la coperta è evidentemente corta. In uscita c'è Ceravolo che, dopo due stagioni, ha molte offerte dalla B.