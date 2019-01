Genoa centrale nel mercato di gennaio. Krzysztof Piatek al Milan è pronto per essere definito: società a Milano così come gli intermediari del giocatore, pronti per il summit decisivo, il polacco è atteso in serata in città e le visite sono fissate per domani. Affare da 38 milioni di euro cash.

I sostituti: Antonio Sanabria e Marko Pjaca. Contatti con gli agenti e con gli intermediari dei due calciatori, le sensazioni sono positive. In pole c'è Pjaca: c'è l'ok della Fiorentina per liberare il croato e anche quello della Juventus.

Gli altri colpi: Stefano Sturaro dallo Sporting, via Juventus. Tutto definito, si attende solo l'ufficialità dell'affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 8-10 milioni di euro. Poi Jandrei, portiere: firmati gli ultimi documenti, attesa l'ufficialità. Poi Szymon Zurkowski del Gornik Zabrze, preso per il presente con la mano lunga della Juve per il futuro. Un po' quello che accade anche per Cristian Romero, coi bianconeri che vogliono prenotarlo per l'estate.