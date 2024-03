Da rincalzo a protagonista: come Cambiaso si è preso la Juventus in 7 mesi

Probabilmente una stagione del genere non l'aveva preventivata nemmeno lui. Andrea Cambiaso è stata una delle note più liete di questa Juventus di Massimiliano Allegri, partita con grandi aspettative ma che adesso sta attraversando un momento di flessione. Il pareggio di ieri sera contro l'Atalanta ha permesso al Milan di scavalcarla in classifica. Nelle ultime due partite la squadra di Pioli ha non solo recuperato i quattro punti di distanza ma è riuscita a guadagnarne uno nella corsa al secondo posto. Nell'annata a due volti dei bianconeri chi invece sta mantenendo un rendimento su ottimi livelli è proprio il terzino genovese.

Conferma in bianconero

Arrivato nell'estate 2022 dal Genoa per una cifra di 8,5 milioni di euro più bonus, l'esterno è stato ceduto prima in prestito nella passata stagione. In rossoblu ha collezionato, fra Serie A e Coppa Italia, 34 presenze senza mai andare a segno ma le prestazioni hanno convinto la dirigenza della Continassa a puntare su di lui per l'anno successivo. E così, dopo aver svolto la preparazione pre-campionato con Massimiliano Allegri, ecco la conferma in rosa inizialmente come sostituto sulla corsia di sinistra a Kostic.

Già tre gol in stagione

Le prestazioni sono state subito decisamente positive: contro l'Udinese alla prima giornata arriva il primo assist e da quel momento, dall'inizio o a gara in corso, l'esterno è stato sempre impiegato tranne in occasione della sfida contro il Sassuolo. Il primo gol, decisivo per la vittoria, arriva invece il 28 ottobre contro il Verona mentre dalla gara contro il Cagliari passerà a giocare sulla fascia destra dimostrando duttilità. Dopo altri due assist contro Napoli e Lecce, arriva anche il gol in Coppa Italia contro la Salernitana e poi ancora la rete nella gara di ieri contro l'Atalanta. Per una stagione importante, che Andrea Cambiaso porterà dentro di sé. Con l'obiettivo di crescere e migliorare.