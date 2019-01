Da Roma-Torino a Genoa-Milan: quando il campionato parla di mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si parte con Roma-Torino. Incroci di mercato tutti in divenire, tutti da costruire. I giallorossi pensano ad Andrea Belotti, per giugno. I granata inseguono Diego Perotti, nell'immediato. Monchi e Petrachi si parleranno, ovviamente. Affare non semplice: Cairo continua a considerare incedibile, o quasi, il suo capitano. Che quei famosi 100 milioni probabilmente non li vale più, ma è il primo nome della Roma per il post-Dzeko.

Si chiude con Genoa-Milan. La partita con la P maiuscola, se si parla di calcio e mercato. Krzysztof Piątek non ci sarà perché squalificato. Di lui, però, Genoa e Milan hanno parlato a lungo, nella giornata di ieri. E torneranno a farlo, nelle prossime ore. Di qui a lunedì, con ottime probabilità martedì. Il polacco è l'erede designato di Gonzalo Higuain. Chissà se il Pipita giocherà. Milan e Genoa si affronteranno, poi torneranno a parlare di mercato. Piatek, ma anche Bertolacci e Halilovic, potenziali contropartite. È un campionato che sa ancora tanto di mercato.