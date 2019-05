Da Saint-Maximin a Malcon e Thauvin: Milan, è caccia all'esterno

L'edizione odierna di Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla caccia all'esterno d'attacco che sta mettendo in scena il Milan. Fra i candidati resta sempre Allan Saint-Maximin del Nizza, ventiduenne che costa almeno 25 milioni di euro. Ne costa invece 40 Everton del Gremio mentre per Malcom del Barcellona c'è stato solo un approccio con l'entourage. E occhio a Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia.