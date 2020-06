Da un'estate all'altra: Todibo si riavvicina all'Italia. C'è il Napoli per il dopo Koulibaly

A volte ritornano. Jean-Clair Todibo sarà una delle fonti di ingresso di contanti per il Barcellona in estate. Più precisamente entro il 30 giugno, data entro cui i catalani devono far cassa per far quadrare i conti. Tra gli addii importanti anche quello del centrale francese ora in prestito allo Schalke 04. Secondo il Mundo Deportivo, il Napoli si sarebbe inserito con forza nella corsa al giocatore: il ds Cristiano Giuntoli lo avrebbe messo tra i primi nomi per l'eventuale dopo Kalidou Koulibaly. Con lui c'è anche Gabriel Magalhaes del Lille.